Confira a previsão do tempo para Apucarana neste domingo (31)

O tempo não deve registrar chuva durante este domingo (31) em Apucarana, segundo a previsão do Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar). Conforme o instituto meteorológico, o dia amanheceu com 19 ºC e pode chegar à temperatura máxima de 29 ºC.

Neste último dia de 2023, teremos pouca chuva no estado, mas a nebulosidade continua variando bastante em vários setores. Possibilidade de pancadas de chuva isoladas à tarde no noroeste paranaense, em função do tempo abafado.

No leste, entre a Região Metropolitana de Curitiba e litoral, há possibilidade de chuviscos ocasionais, em função do ingresso de umidade do oceano. Esta situação pode inclusive ocorrer durante o período da noite. Na maior parte do Paraná, o sol aparece entre nuvens durante a manhã e tarde, com temperaturas agradáveis.

