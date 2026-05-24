Confira a previsão do tempo para Apucarana neste domingo (24)

Apucarana amanheceu com 15°C neste domingo (24), e a temperatura máxima pode chegar aos 21°C ao longo do dia. A previsão indica tempo parcialmente nublado, com possibilidade de pancadas de chuva em diferentes períodos.

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Segundo os dados meteorológicos, a probabilidade de chuva é de 98%, com acumulado previsto de 6,5 milímetros. A umidade relativa do ar varia entre 83% e 98%. Os ventos sopram do leste a 4 km/h, com rajadas que podem atingir 11 km/h.

De acordo com os institutos meteorológicos, a formação de uma área de baixa pressão próxima ao litoral do Paraná e de São Paulo mantém o tempo instável em todo o estado.

Há previsão de chuva para todas as regiões paranaenses, com possibilidade de precipitações moderadas acompanhadas de trovoadas. Entre as regiões Norte, Campos Gerais e Região Metropolitana de Curitiba, podem ocorrer temporais isolados entre a manhã e a tarde.

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Ainda conforme a previsão, as temperaturas mínimas no Paraná ficam próximas dos 10°C na região Sul, enquanto as máximas podem ultrapassar os 20°C no Norte do estado.

A grande quantidade de nuvens deve impedir grandes variações de temperatura ao longo do dia, principalmente na metade sul paranaense e nos Campos Gerais.