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PREVISÃO DO TEMPO

Confira a previsão do tempo para Apucarana neste domingo (01)

A umidade relativa do ar deve variar entre 73% e 98%

Escrito por Da Redação
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Confira a previsão do tempo para Apucarana neste domingo (01)
Autor A umidade relativa do ar deve variar entre 73% e 98% - Foto: Arquivo TNOnline

O domingo (01) deve ter ocorrência de chuva ao longo do dia em Apucarana, segundo o Simepar. Os termômetros devem variar entre 18°C e 26°C. A chance de chuva é de 98%, com acumulado estimado em 8,5 mm.

A umidade relativa do ar deve variar entre 73% e 98%. Os ventos sopram de nordeste (NE) a 10 km/h, com rajadas que podem chegar a 36 km/h.

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Paraná

Na manhã de domingo, a nebulosidade baixa segue mais presente entre o Centro-Sul, os Campos Gerais, o Norte e o Leste do Paraná. A partir da tarde o sol deve aparecer entre nuvens e áreas de chuva isoladas devem se formar em diferentes regiões do estado, com possibilidade de precipitação de intensidade moderada a forte e ocorrência de descargas atmosféricas, havendo risco para temporais isolados na metade do estado.

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