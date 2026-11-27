A sexta-feira (27) será marcada por instabilidade e alta probabilidade de chuva em Apucarana, com temperaturas mais amenas, variando entre mínima de 17°C e máxima de 24°C. A previsão aponta condições favoráveis para ocorrências de chuva ao longo do dia, acompanhadas por ventos mais fortes do que nos dias anteriores.

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Os dados meteorológicos indicam 98% de probabilidade de chuva, com precipitação acumulada estimada em 7,1 milímetros. A umidade relativa do ar oscila entre 67% e 91%, enquanto os ventos sopram do quadrante leste (L) a uma velocidade média de 20 km/h, podendo atingir rajadas de até 51 km/h.