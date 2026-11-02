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PREVISÃO DO TEMPO

Confira a previsão do tempo para Apucarana nesta segunda-feira (02)

Segundo o Simepar, os termômetros devem variar entre 19°C e 25°C; chance de chuva é de 98%

Escrito por Da Redação
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Confira a previsão do tempo para Apucarana nesta segunda-feira (02)
Autor O acumulado de chuvas está estimado em 15,6 mm - Foto: Arquivo TNOnline

A segunda-feira (02) deve ser de chuva em Apucarana (PR), segundo o Simepar. Os termômetros devem variar entre 19°C e 25°C. A chance de chuva é de 98%, com acumulado estimado em 15,6 mm.

A umidade relativa do ar deve variar entre 71% e 97%. Os ventos sopram de nordeste a 9 km/h, com rajadas que podem chegar a 44 km/h.

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LEIA MAIS: Confira os falecimentos desta segunda-feira (02) em Apucarana

Paraná

Nesta segunda-feira, a presença de uma frente fria no oceano deixa a atmosfera instável e bastante favorável à formação de áreas de instabilidades em grande parte do Paraná. Com isso, são previstas pancadas de chuvas acompanhadas de descargas elétricas ao longo do dia na maioria dos setores. O risco para tempestades se mantém alto nas diversas regiões do estado, com as precipitações ocorrendo desde as primeiras horas da manhã.

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Apucarana chuva condições meteorológicas Frente fria paraná previsão do tempo
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