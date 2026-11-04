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PREVISÃO DO TEMPO

Confira a previsão do tempo para Apucarana nesta quarta-feira (4)

Dia segue seco e quente no município

Escrito por Da Redação
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Confira a previsão do tempo para Apucarana nesta quarta-feira (4)
Autor O ar se mantém seco e não há qualquer probabilidade de ocorrência de chuva ao longo do período - Foto: Arquivo TNOnline

A quarta-feira (4) será marcada por tempo estável, predomínio de sol e elevação nas temperaturas em Apucarana. De acordo com os dados meteorológicos, o dia começa com mínima na casa dos 21°C e os termômetros chegam aos 30°C durante a tarde.

O ar se mantém seco e não há qualquer probabilidade de ocorrência de chuva ao longo do período, registrando precipitação acumulada de 0,0 mm. A umidade relativa do ar oscila entre 62% e 90%, enquanto os ventos sopram do quadrante nordeste a uma velocidade média de 11 km/h, acompanhados por rajadas pontuais que podem atingir até 48 km/h.

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Paraná

O calor ganha força no Paraná, com temperaturas acima dos 30 °C na maior parte do estado, exceto nas áreas próximas à divisa com Santa Catarina. Ao longo do dia, um sistema de baixa pressão se intensifica na altura da Região Sul e organiza uma frente fria, favorecendo a ocorrência de tempestades severas, com chuva expressiva, granizo, descargas atmosféricas e rajadas de vento fortes.

Os eventos devem se desenvolver inicialmente nos setores mais próximos a Santa Catarina, a partir da tarde, e avançar em direção ao norte, atingindo as demais regiões paranaenses. Há risco elevado para a formação de tempestades supercelulares.

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