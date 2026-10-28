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PREVISÃO DO TEMPO

Confira a previsão do tempo para Apucarana nesta quarta-feira (28)

A umidade relativa do ar deve variar entre 52% e 74%

Escrito por Da Redação
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Confira a previsão do tempo para Apucarana nesta quarta-feira (28)
Autor A umidade relativa do ar deve variar entre 52% e 74% - Foto: Arquivo TNOnline

A quarta-feira (28) deve ser de céu limpo em Apucarana, segundo o Simepar. Os termômetros devem variar entre 15°C e 25°C. A chance de chuva é de 0%, com acumulado estimado em 0,0 mm.

A umidade relativa do ar deve variar entre 52% e 74%. Os ventos sopram do leste a 14 km/h, com rajadas que podem chegar a 46 km/h.

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As chuvas retornam ao estado ao longo da quarta-feira, com precipitações previstas em todas as regiões. De modo geral, os eventos devem apresentar fraca a moderada intensidade, sem indicativos de condições favoráveis à ocorrência de tempestades severas ou de impactos significativos.


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Apucarana clima meteorologia previsão do tempo Simepar
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