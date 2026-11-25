A quarta-feira (25) será de instabilidade e alta probabilidade de chuva em Apucarana, com temperaturas variando entre mínima de 22°C e máxima de 28°C. A previsão indica condições propícias para precipitações ao longo do dia, com sensação de tempo abafado principalmente nos períodos mais aquecidos.

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Os parâmetros meteorológicos apontam 98% de probabilidade de ocorrência de chuva, com precipitação acumulada estimada em 12,7 milímetros. A umidade relativa do ar fica elevada durante o período, variando de 76% a 99%, enquanto os ventos sopram na direção nordeste (NE) a uma velocidade média de 9 km/h, podendo alcançar rajadas de até 33 km/h.