Confira a previsão do tempo para Apucarana e região nesta segunda (28)

Nesta segunda-feira, a circulação dos ventos mantém uma maior concentração de nuvens no leste do estado com previsão de chuvas fracas e isoladas. As temperaturas também continuam amenas nesse setor.

continua após publicidade

Nas demais regiões do Paraná, o tempo fica mais abafado e chuvas isoladas de curta duração são previstas, especialmente no período da tarde.

Em Apucarana (PR), não há previsão de chuvas, com a temperatura mínima de 17ºC no início desta manhã, e a temperatura máxima chegando aos 28ºC no início da tarde.

continua após publicidade

Ainda, segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) o Sol aparece entre nuvens na região de Apucarana em boa parte do dia.

📲 Clique aqui e receba nossas notícias pelo WhatsApp ou convide alguém para fazer parte dos nossos grupos



Siga o TNOnline no Google News