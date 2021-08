Da Redação

Confira a previsão do tempo para Apucarana e região

De acordo com o Simepar, teremos um domingo com temperaturas mais elevadas em boa parte do Paraná, pois o sol deve aparecer na maioria das regiões. Faz calor no oeste, noroeste e norte pioneiro. Condições para chuvas a partir da tarde para sudoeste, centro-sul, campos gerais e RMC. Nas praias, céu encoberto.

Em Apucarana, domingo de sol com temperatura mínima de 13º e máxima de 28º.

Em Arapongas, céu aberto com mínima de 12º e máxima de 28°.

Em Ivaiporã, dia ensolarado com mínima de 13º e máxima de 27º.

O tempo segue sujeito a chuvas em parte do Paraná neste início de semana. Sem condições para formação de geadas no Estado.