Confira a previsão do tempo em Apucarana nesta sexta-feira (22)

Na sexta-feira, as condições do tempo seguem muito parecidas com as do dia anterior. Novamente, o sol predominará em todas as regiões, deixando as temperaturas elevadas, acima dos 30 ºC em todas as regiões. Entre as faixas oeste e norte, os termômetros ainda ultrapassaram os 35 ºC. No decorrer da tarde, não se descarta a ocorrência de pancadas de chuvas isoladas e rápidas entre as regiões do centro-sul e RMC.

Em Apucarana, a sexta-feira não será diferente do dia anterior! O clima seguirá seco e sem previsão de chuvas. Como de costume, amanhecerá com as temperaturas na mínima apresentada (21°C) e ao decorrer do dia, aquecerá chegando aos 37°C no período da tarde. Com isso, reforçamos que é importante se manter hidratado e evitar o desperdício de água sem necessidade.

