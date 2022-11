Confira a previsão do tempo deste sábado para Apucarana

Da Redação

O tempo segue firme na Cidade Alta neste sábado (26)

Neste sábado (26), um sistema de baixa pressão se forma sobre o oceano, na altura do Paraná e São Paulo. A presença deste sistema favorece o desenvolvimento de áreas de instabilidade, especialmente entre a Região Metropolitana de Curitiba e o litoral. Maioria dos modelos meteorológicos indicam bastante chuva para as praias, não se descartando até mesmo algum alagamento.

Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), no interior do Estado fica bem abafado e, no período da tarde, é possível que chuvas rápidas e localizadas ocorram em algumas cidades das regiões central, sul e Norte Pioneiro. Em Apucarana, no entanto, isso não ocorre.

A previsão do instituto meteorológico indica que o dia será de tempo firme na Cidade Alta, sendo assim, o sol predomina neste sábado. Inclusive, as temperaturas seguem elevadas no município, exceto ao amanhecer, onde valores amenos são registrados. A mínima obtida foi de 15ºC.

Já a máxima chega à casa dos 28ºC.

Previsão para o domingo

O tempo volta a mudar em Apucarana a partir de domingo (27). Há previsão de chuva para a cidade, segundo o Simepar. A precipitação acumulada é de 2.3 mm.

As temperaturas devem variar entre 17ºC e 28ºC.

