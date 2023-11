Confira a previsão do tempo deste sábado (25) em Apucarana

Ainda ocorrem algumas chuvas neste sábado no Paraná, mas de forma mais irregular e não volumosas. Nebulosidade um pouco variável entre as regiões paranaenses. As temperaturas, em média, ficam mais amenas, pois não esquenta muito até o período da tarde. Mesmo ao norte e oeste do estado, os valores mais expressivos, ficam abaixo dos 30 °C. No leste e no litoral, não esquentam.

Destacando Apucarana, a Cidade Alta apresenta temperaturas baixas em relação aos últimos dias. O Simepar afirma que a mínima será de 14°C e a máxima não passará de 17°C. O site ainda, que a previsão de chuva se mantém para a cidade, com 96% de probabilidade, sendo previstos 30 milímetros para todo o sábado.

O sol aparecerá discretamente, acompanhado com muitas nuvens. As pancadas de chuva podem ocorrer a qualquer período deste dia 25 de novembro.

