Confira a previsão do tempo deste sábado (13) em Apucarana

Para o sábado (13), fica com muitas nuvens entre o centro-sul, Campos Gerais e leste paranaense, o que mantém as temperaturas mais amenas. Chuvas também são previstas, sendo de fraca intensidade em sua grande maioria. Nas demais regiões, o sol aparece e as temperaturas se elevam. Pancadas de chuva bem isoladas são previstas nesses setores a partir da tarde, por conta do tempo mais abafado.

Em Apucarana, o site do Simepar (Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná), informa que a mínima prevista para o sábado é de 19°C e a máxima poderá alcançar os 27°C. Ainda de acordo com o site, não há previsão de chuva para o dia.

No entanto, o site ClimaTempo informa que há 90% de probabilidade de ocorrência de chuva, mas serão apenas 5 mm distribuídos isoladamente neste dia.

