Confira a previsão do tempo deste domingo em Apucarana

A instabilidade aumenta neste domingo (1º) no Paraná. Porém, não deve chover em Apucarana, conforme o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar). O instituto indica que o dia será abafado no município.

As chuvas ocorrem, principalmente, nos setores mais ao sul, perto de Santa Catarina. Não se descarta ocorrência de algumas tempestades, mas de forma bem pontual.

A respeito das temperaturas, a Cidade Alta registrou mínima de 17ºC e deve obter máxima de 29ºC.

Previsão para os próximos dias

Na segunda e terça-feira, a instabilidade se espalha por boa parte do Estado, com risco de tempestades (maior probabilidade na terça-feira). As temperaturas devem variar entre 16ºC e 27ºC.