Confira a previsão do tempo deste domingo (5) em Apucarana

Apucarana não deve registrar chuvas durante este domingo (5), segundo aponta o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar).

De acordo com o instituto meteorológico, o dia amanheceu com apenas 12º C, mas deve aumentar a temperatura e chegar em 16º C durante a tarde.

Paraná

Ainda segundo o Simepar, pela madrugada, as temperaturas mais baixar foram registradas na "metade sul" do Paraná. Faz um pouco mais de frio no Centro-Sul, com temperaturas inferiores aos 5°C no termômetro entre Palmas e General Carneiro

Em algumas cidades do Oeste, no Sudoeste, nos Campos Gerais e na RMC, há temperatura abaixo dos 10°C. O resfriamento também atingiu o norte e o litoral do Estado, porém, em média, temos valores perto dos 15°C.

Apesar desse frio, a previsão é de um amanhecer ensolarado e com rápida elevação das temperaturas ao longo do dia.



