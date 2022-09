Confira a previsão do tempo desta terça-feira para Apucarana e região

Da Redação

Há uma precipitação acumulada de 13.9 mm na Cidade Alta

Nesta terça-feira (13), o tempo apresenta taxas de instabilidade no Paraná. Ainda persiste um escoamento pela atmosfera de umidade e calor até a altura do Paraguai/Paraná. Com isto, nebulosidade e algumas chuvas são previstas, principalmente a partir da metade sul e oeste do estado.

Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), a região norte também pode registrar chuva nesta terça-feira. Apucarana, por exemplo, tem uma precipitação acumulada de 13.9 mm e a probabilidade de ocorrência de chuva é de 96%.

Por conta da instabilidade, há uma variação de apenas 6ºC entre a mínima e a máxima na Cidade Alta. Os valores previstos são 18ºC e 24ºC.

Região

Jandaia do Sul também terá um dia instável. O Climatempo indica uma precipitação acumulada de 10 mm para o município. As pancadas podem ocorrer a qualquer momento do dia.

As temperaturas devem variar entre 16ºC e 28ºC.

Ivaiporã, por sua vez, deve registar chuva significativa. Há uma precipitação acumulada de 30 mm. A mínima prevista é de 16ºC, enquanto a máxima é de 23ºC.

