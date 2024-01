Confira a previsão do tempo desta terça-feira (9) em Apucarana

Para a terça-feira, a tendência ainda é de pancadas rápidas de chuva no Paraná. Todavia, o sol predomina até o início da tarde e contribui na elevação das temperaturas. No noroeste e no norte valores superam os 36°C. Com o tempo mais abafado, pancadas de chuva e trovoadas são previstas, principalmente durante a tarde. Há risco de tempestades.

O site do Sistema Tecnológico e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), aponta que a mínima para a cidade apucaranense será de 23°C e a máxima chegará a 34°C.

Ainda de acordo com o Simepar, não há previsão de chuva para a terça-feira, 9 de janeiro. No entanto, o site do ClimaTempo, informa que poderá ocorrer pancadas isoladas na Cidade Alta, sendo previstos 10 mm ao longo do dia e 90% de probabilidade.

