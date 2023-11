Confira a previsão do tempo desta terça-feira (21) em Apucarana

Na terça-feira, o sol aparece em muitas cidades e as temperaturas ficam elevadas, inclusive entre a RMC e o litoral. No período da tarde não se descarta a possibilidade de chuvas rápidas e localizadas no interior do Paraná. Entre o oeste, noroeste e o norte paranaense, as chances para pancadas de chuva com trovoadas são maiores.

Em Apucarana, o site do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), informa que a mínima para esta terça-feira é de 19°C e a máxima de 31°C. Afirma ainda que não há previsão de chuva para o dia.

Entretanto, o site ClimaTempo relata que existe sim possibilidade de chuva para a terça, sendo 90% de probabilidade e 10mm distribuídos para o dia, começando inicialmente às 12h00, segundo o site.

