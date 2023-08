Confira a previsão do tempo desta terça-feira (15) em Apucarana

Na terça-feira, o tempo segue estável nas diversas regiões do estado. O dia começa com temperaturas mais baixas na metade sul do estado, porém, com o sol predominando ao longo da manhã, a tarde será com temperaturas agradáveis. Nas demais regiões, sem mudanças, o sol predomina e a tarde será com temperaturas em elevação.

Em nossa querida Apucarana, segundo o Simepar, a mínima é de 16ºC e a máxima pode chegar aos 26ºC. O dia aparentemente será de sol com nuvens presentes no céu. Noite de tempo aberto também. Não há previsão de chuva para a terça-feira.

Porém, nos últimos dias o clima tem se apresentado instável. Conferindo as informações no Clima Tempo, que é outro sistema de previsão meteorológico, a máxima chega aos 29ºC, mas continua sem previsão de chuva na Cidade Alta.

