Confira a previsão do tempo desta sexta-feira (20) em Apucarana

A sexta-feira no Paraná ainda com tempo instável, mas com chuvas bem irregulares, de forma localizada. O tempo segue um pouco abafado, devido à presença de umidade e calor na atmosfera da região, condição que favorece na formação de algumas nuvens de chuva. Especialmente ao norte e oeste do estado, esquenta mais até a tarde.

Em Apucarana, segundo o Simepar, a mínima prevista será de 17°C e a máxima de 29°C. A sexta-feira, 20 de outubro, apesar de apresentar temperaturas semelhantes ao dia anterior, não há previsão de chuva segundo o site meteorológico do Simepar.

No entanto, o site ClimaTempo informa que haverá ocorrência de chuvas sim, e são 67% de probabilidade, sendo 10mm distribuídos para a sexta-feira. Serão grandes as chances de que as chuvas iniciem às 10h00 da manhã.

