Confira a previsão do tempo desta sexta-feira (2) para Apucarana

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

As temperaturas devem variar entre 19ºC e 30ºC

A previsão do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) aponta que, para esta sexta-feira (2), a instabilidade atmosférica ainda segue elevada sobre o Estado, em função do tempo abafado. Com isso, chuva são esperadas a partir do período da tarde em diversas regiões paranaenses, podendo vir acompanhadas também de descargas atmosféricas. Temporais localizados também continuam sendo esperados.

continua após publicidade .

Em Apucarana, por exemplo, o tempo segue instável. Conforme a previsão do instituto meteorológico, o município pode amanhecer ensolarado, mas, ao longo do dia, as nuvens tomam conta do tempo, favorecendo a ocorrência de chuva. Existe uma precipitação acumulada de 3.8 mm para a Cidade Alta e 98% probabilidade de ocorrência de chuva.

As temperaturas seguem elevadas na maior parte do Estado, com máximas se aproximando ou até ultrapassando dos 30ºC.



continua após publicidade .

Em Apucarana, os valores devem variar entre 19ºC e 30ºC.

Siga o TNOnline no Google News