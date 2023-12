Confira a previsão do tempo desta sexta-feira (1º) em Apucarana

Na sexta-feira, a estabilidade atmosférica volta a predominar em grande parte das regiões do estado. Assim, com a presença do sol, as temperaturas apresentam rápida elevação e a tarde será abafada. Entre as regiões oeste e noroeste, onde os termômetros ultrapassam os 33 °C, não se descarta algumas chuvas rápidas e isoladas no decorrer da tarde.

Em Apucarana, o site meteorológico ClimaTempo informa que a mínima para o dia será de 20°C e a máxima poderá chegar aos 31°C. Segundo o site, a sexta-feira será de sol e aumento de nuvens pela manhã e poderá ocorrer pancadas de chuva à tarde. No período da noite o tempo ficará estável. São 80% de probabilidade de chuva e apenas 5mm para o dia. No entanto, o site do Simepar afirma que não choverá nesta sexta-feira, 1º de dezembro.

