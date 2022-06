Confira a previsão do tempo desta segunda em Apucarana

Da Redação

Apucarana amanheceu com 17ºC e sem probabilidade de chuva para esta segunda-feira (6). Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), a temperatura mínima pode chegar a 16ºC e a máxima pode atingir 27ºC.

Ainda de acordo com o Simepar, nesta segunda-feira, uma nova frente fria avança pelo Sul do País. No Paraná, a instabilidade atmosférica aumenta a partir das regiões oeste, sudoeste e centro-sul.

Nestes setores, são esperadas pancadas de chuvas já no período da manhã. No decorrer da tarde, a instabilidade aumenta também no leste paranaense, com pancadas de chuvas. Nas regiões mais ao norte do Estado, o tempo permanece estável com os termômetros registrando 30 ºC em algumas localidades.

Terça-feira

Na terça-feira, a instabilidade atmosférica aumenta nas regiões noroeste e norte do estado. Assim, pancadas de chuvas são esperadas nas diversas regiões do estado no decorrer do dia. Os maiores acumulados de chuva deverão ser registrados nas regiões da metade sul. A tarde será de temperaturas elevadas entre o noroeste e norte do Paraná.

Paraná

No Paraná, conforme o Simepar, há um aumento de nebulosidade, nuvens mais altas em sua maioria. Contudo, entre o sul do Paraguai, Argentina e o Rio Grande do Sul, algumas chuvas com trovoadas ocorrem no momento. As temperaturas no Paraná, estão mais baixas entre o sul e os Campos Gerais, próximo dos 10 °C, enquanto a noroeste, os valores estão próximo dos 20 °C, setor mais aquecido no estado.