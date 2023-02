Confira a previsão do tempo desta quinta-feira (9) para Apucarana

Da Redação

A previsão mostra que as temperaturas devem variar entre 18ºC e 29ºC

Esta quinta-feira (9) será mais um dia de temperaturas elevadas nos municípios paranaenses. Além disso, é muito baixa a possibilidade de ocorrência de chuva no Estado.

De acordo com as informações do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), a maior parte do dia contará com o predomínio do sol, fator que influencia, e de forma rápida, a elevação das temperaturas.

Em Apucarana, por exemplo, o instituto meteorológico aponta que o dia será instável, ou seja, sem ocorrência de chuva. O sol deve surgir logo nas primeiras horas da manhã e, em alguns períodos, é possível que ele fique entre nuvens.

A presença do sol faz com que o dia seja quente na Cidade Alta. A previsão mostra que, ao amanhecer, a mínima obtida foi de 18ºC. A máxima, por sua vez, deve chegar aos 29ºC.

Durante a tarde, alguns núcleos de instabilidade causam chuvas rápidas e isoladas no Paraná.

