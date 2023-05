Confira a previsão do tempo desta quinta-feira (4) para Apucarana

Da Redação

O Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) mostra que a instabilidade atmosférica segue atuando sobre as regiões paranaenses nesta quinta-feira (4) e, com isso, chuvas devem ocorrer ao decorrer do dia, principalmente entre o noroeste, oeste, sudoeste e centro-sul.

Ainda conforme o instituto meteorológico, áreas de instabilidades vindas do Paraguai, Argentina e Mato Grosso do Sul avançam pelas regiões noroeste e oeste do Paraná, deslocando-se em direção à metade sul do estado, com pancadas de chuvas e descargas elétricas. Nestes setores, não se descarta a ocorrência de temporais localizados.

Segundo o Simepar, em Apucarana, norte do Paraná, o sol pode surgir logo nas primeiras horas da manhã, mas, com o passar do tempo, ele começa a perder espaço para as nuvens, que deixam o céu predominantemente nublado no município. Não há previsão de chuva, mas nenhuma possibilidade é descartada.

No que diz respeito às temperaturas, a Cidade Alta deve registrar números superiores ao que foi observado nos dias anteriores. Os valores devem variar entre 18ºC e 27ºC.

