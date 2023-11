Confira a previsão do tempo desta quinta-feira (30) em Apucarana

Na quinta-feira, as áreas de chuva começam a se afastar do estado. Assim, o sol aparece com maior intensidade em grande parte das regiões. Entre as regiões oeste, noroeste e norte, ainda há condições para chuvas isoladas no decorrer do dia. No leste, devido à circulação dos ventos, presença de muitas nuvens com chuviscos ocasionais, mas o sol aparece em alguns momentos.

Em Apucarana, o site do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), informa que a mínima prevista para a quinta-feira será de 19°C e a máxima poderá chegar aos 30°C. Ainda de acordo com o site, depois de vários dias chuvosos, o Simepar diz que não irá chover no último dia de novembro.

No entanto, o ClimaTempo informa que há sim probabilidade de chuva para esta quinta. O percentual de ocorrência chega a 80% e são 10 mm distribuídos para o dia.

