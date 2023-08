Confira a previsão do tempo desta quinta-feira (24) em Apucarana

Na quinta-feira uma frente fria avança pelo Sul do Brasil, atuando mais diretamente entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. No Paraná teremos mais um dia de forte calor, mas com maior disponibilidade de umidade em relação aos últimos dias. Nestas condições o risco de tempestades aumenta a partir da tarde, principalmente na "metade sul" paranaense.

Em Apucarana, de acordo com o site oficial do Clima Tempo, a mínima prevista para a quinta-feira (24) é de 19ºC e máxima podendo chegar aos 34ºC.

Na Cidade Alta, teremos um dia quente, com o sol marcando presença durante todo o dia e céu com nuvens. Ao entardecer temos uma possível chance de chuva, sendo 90% de possibilidade. As pancadas de chuva podem ser isoladas, não atingindo toda a cidade de Apucarana, mas sim só alguns locais.

