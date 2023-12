Confira a previsão do tempo desta quinta-feira (21) em Apucarana

Na quinta-feira (21), a estabilidade atmosférica volta a predominar nas diversas regiões do Paraná. Nas regiões oeste, noroeste e norte, mesmo com o sol predominando, as temperaturas não apresentam os mesmos padrões dos últimos dias, mas a tarde segue abafada. Nas demais regiões do estado, as temperaturas ficam agradáveis.

Em Apucarana, cidade ao Norte do Paraná, o site do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), informa que a mínima será de 19°C e a máxima poderá chegar aos 32°C. O Simepar afirma ainda que não haverá previsão de chuva para a quinta-feira, logo, o clima será agradável, com sol predominante e céu aberto com algumas nuvens.

O site meteorológico ClimaTempo confirma que não choverá neste dia 21 de dezembro.

