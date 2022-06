Confira a previsão do tempo desta quarta-feira para Apucarana e região

Da Redação

O sol deve predominar em Apucarana nesta quarta-feira

Na quarta-feira, o frio continua gradualmente perdendo força sobre o Estado, segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar). Ainda conforme o instituto, espera-se também um aumento da cobertura de nuvens, associado ao aumento das taxas de umidade.

Inclusive, há previsão de algumas chuvas isoladas no decorrer do dia entre o Norte, Campos Gerais e o Leste. Em Apucarana, cidade situada na região Norte do estado, o tempo deve ficar firme nesta quarta-feira (15), ou seja, não existe a previsão de chuva.

No Oeste e Sudoeste paranaense, o tempo fica estável e o sol predomina durante boa parte da manhã e tarde.

Em relação às temperatura, a Cidade Alta deve registar mínima de 12ºC e máxima de 22ºC.

Região

Jandaia do Sul, que também fica situada no Norte do Paraná, pode registrar pancadas de chuva nesta terça-feira. A previsão indica uma precipitação acumulada de 2 mm. No município, os termômetros devem marcar mínima de 9ºC e máxima de 22ºC.

Em Ivaiporã, também existe possibilidade de chuva. A precipitação é de 5 mm. Em relação às temperaturas, os termômetros devem marcar mínima de 9ºC e máxima de 20ºC.

Já Faxinal deve registrar mínima de 7ºC e máxima de 19ºC. Além disso, há previsão de chuva para a cidade. A precipitação acumulada é de 5 mm.