Confira a previsão do tempo desta quarta-feira para Apucarana

Existe uma precipitação acumulada de 15.3 mm para a Cidade Alta

Nesta quarta-feira (12), o eixo instável de uma frente fria, ainda alinhado com a região do Paraná, possibilita condição de instabilidade e alguns temporais podem ocorrer em diversas regiões. Este sistema frontal progressivamente se afasta para o mar, mas as chuvas podem ser mais fortes no início do dia entre os setores noroeste, oeste e sudoeste. O fluxo de umidade segue constante e mantém a formação de nuvens de chuva. Destaque para o acumulado de chuva previsto e, somado ao que já ocorreu nos últimos dias, que pode acarretar alguns transtornos.

A previsão do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) indica que o tempo será instável em Apucarana, norte do Estado, nesta quarta-feira. Conforme o instituto meteorológico, pode ocorrer algumas pancadas de chuva no município. A precipitação acumulada é de 15.3 mm.

O sol pode surgir entre nuvens em alguns períodos do dia.

Em relação às temperaturas, a mínima prevista para a Cidade Alta é de 17ºC, e a máxima é de 23ºC.

