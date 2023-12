Confira a previsão do tempo desta quarta-feira (27) em Apucarana

A quarta-feira será sem chuvas na maior parte do Paraná e com temperaturas elevadas. No leste (RMC/praias), a nebulosidade deve seguir presente, devido à circulação dos ventos oceânicos. Nesses setores, há previsão de chuviscos/chuvas fracas de forma ocasional. Já no interior, haverá pouca nebulosidade, com bastante calor entre o oeste, noroeste e o norte paranaense.

Em Apucarana, cidade localizada ao Norte do Paraná, o site do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), informa que a mínima para este dia será de 19°C e a máxima não passará dos 30°C. Para esta quarta-feira não há previsão de chuva, ainda de acordo com o site. Será um dia quente, com sol predominante durante a manhã e no período da tarde, acompanhado por nuvens.

