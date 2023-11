Confira a previsão do tempo desta quarta-feira (1º) em Apucarana

Na quarta-feira também estão previstas pancadas de chuva e trovoadas em várias regiões do Paraná. Sensação de tempo abafado pela manhã. Desta forma, continua com instabilidade e as pancadas de chuva mais fortes são esperadas entre a tarde e a noite.

Em Apucarana, a quarta-feira será semelhante ao dia anterior. O site de previsão meteorológica Simepar, aponta que a mínima para o dia será de 19°C e a máxima de 26°C. O site informa ainda há previsão de chuva, com probabilidade de 95% que chova. Serão ao todo 27mm para a quarta na Cidade Alta.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) informa que, em novembro, para a Região Sul do Brasil, a previsão é de chuva acima da média em todo o território, principalmente no oeste do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, onde os volumes podem superar os 160 mm.



