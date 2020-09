Confira a previsão do tempo de Apucarana e região desta segunda-feira - TNOnline

Continua após publicidade

A semana começa com tempo seco no Paraná. Por enquanto ainda não ocorrem mudanças nas condições meteorológicas sobre as regiões paranaenses, assim a previsão é de se manter sem chuva nesta segunda-feira (10). Destaque para rápida elevação das temperaturas em todo o Estado. Segue mais quente e seco entre o oeste, noroeste e norte. No litoral presença de algumas nuvens durante a manhã.

Ao amanhecer Apucarana registrou 14º C e a máxima não deve ultrapassar os 28º C. De acordo com o SIMEPAR, não há probabilidade de chuva para a cidade e região.