Confira a lista dos falecimentos em Apucarana e região nesta quinta

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Autarquia de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa) divulgou a lista dos falecimentos

A Autarquia de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa) divulgou a lista dos falecimentos desta quinta-feira, 30, em Apucarana e região. Veja:

continua após publicidade .

MARCIA COLOMBARI RIBEIRO, 47 anos. Velada na Capela Central de Apucarana. O sepultamento ocorre nesta quinta-feira, no Cemitério Cristo Rei, em horário não divulgado.

NEUZA FERNANDES, 78 anos. Velada na residência da família. O sepultamento ocorre nesta quinta-feira, as 17h, no Cemitério Municipal de Marilândia do Sul.

continua após publicidade .

JAIRO MARTINS ARAUJO, 85 anos. Velado na Capela Central de Apucarana. O sepultamento ocorre nesta quinta-feira, as 16h, no Cemitério Portal do Céu.

MIGUEL ROCHA, 73 anos. Velado na Capela Central de Apucarana. O sepultamento ocorre nesta quinta-feira, as 14h, no Cemitério da Saudade.

JOÃO MARIA BORBA CARNEIRO, 68 anos. Velado na residência da família. O sepultamento ocorre nesta quinta-feira, as 15h, no Cemitério Cristo Rei, em Apucarana.

Siga o TNOnline no Google News