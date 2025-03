Confira a lista dos falecimentos deste domingo (23) em Apucarana

As informações são do site oficial da Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana

Confira a lista de falecimentos de Apucarana e cidades da região, divulgada neste domingo (23) no site oficial da Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa).

Ricieri Carapelli, 89 anos. O velório acontece na Capela do Jardim Ponta Grossa. O sepultamento está previsto para ocorrer às 11 horas neste domingo (23), no cemitério Portal do Céu, em Apucarana.

