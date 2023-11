Confira a lista de sepultamentos deste domingo em Apucarana e região

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Confira a lista de sepultamentos que acontecem neste domingo (19), em Apucarana e região. As informações são divulgadas no site oficial da Autarquia de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa).

continua após publicidade

José Carlos de Souza, 59 anos. O velório está ocorrendo na Capela Central. O sepultamento está marcado para as 15h, no Cemitério Cristo Rei.

Osvaldo Aguiar, 79 anos. O velório acontece na Capela Central. O sepultamento será no Cemitério Porta do Céu, às 16h.

continua após publicidade

Dorvalina Lopes de Faria, 90 anos. O velório é realizado na Capela do Jardim Ponta Grossa, em Apucarana. O sepultamento vai ser no Cemitério Municipal de Marilândia do Sul, às 18h.

Siga o TNOnline no Google News