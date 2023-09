Confira a lista de sepultamentos deste domingo em Apucarana e região

Siga o TNOnline no Google News

Confira a lista de sepultamentos que acontecem neste domingo (24) em Apucarana e cidades da região. As informações são divulgadas no site oficial da Autarquia de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa).

Helio Vicente França Martins, 47 anos. O velório acontece na capela do Jardim Ponta Grossa. O sepultamento será no cemitério Portal do Céu, às 14 horas.

Nemesio Soares Silva, 71 anos. O velório ocorre na Capela Central até as 11 horas, quando será realizado o sepultamento, no Cemitério Cristo Rei.

Raimunda de Jesus Silva, 79 anos. O velório acontece na Capela Central. O enterro está marcado para as 16 horas no Cemitério Cristo Rei.

Ivone Aparecida de Moraes Martin, 77 anos. O velório acontece na Capela Central. O sepultamento será no Cemitério Cristo Rei, às 17 horas.

Maria Eunice Machado Fernandes, 74 anos. O velório ocorre na Capela do Pirapó. O sepultamento será às 17 horas, no Cemitério do Pirapó.

Terezinha de Jesus Soares do Amaral, 96 anos. O velório acontece na Capela de São Pedro do Ivaí. O sepultamento será na Cemitério Municipal. O horário não foi informado.

