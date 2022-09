Confira a lista de sepultamentos deste domingo em Apucarana e região

Da Redação

Sepultamentos ocorrerão em Apucarana e Jandaia do Sul neste domingo (18)

Veja o sepultamento que ocorre neste domingo (18), de acordo com a Autarquia de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa):

JOCELINA DA SILVA PINTO, 76 anos, velada na Canela Central de Apucarana. O sepultamento acontece às 10 horas, no Cemitério Cristo Rei.

DIRCEU PEDRO DO CARMO, 72 anos, velado na Capela de Jandaia do Sul. O sepultamento acontece no Cemitério Municipal. O horário não foi informado.



Sepultamentos que ocorreram no sábado (17) na Cidade Alta:

ANGELINA MARIA DOS REIS, 58 anos. O velório ocorreu na Capela Mortuária Central. O sepultamento foi às 14 horas de sábado (17), no Cemitério Cristo Rei, em Apucarana.

MARGARIDA NASCIMENTO DA PAIXÃO, 78 anos. O velório ocorreu na Capela Mortuária Central e o sepultamento foi às 16 horas deste sábado (17), no Cemitério do Pirapó, em Apucarana.

MARIA CASTORINA MARIANO, 99 anos. O velório ocorreu na casa da família. O sepultamento foi às 17 horas neste sábado (17), no Cemitério Cristo Rei, em Apucarana.

MARLENE DA SILVA CERQUEIRA, 58 anos. O velório ocorreu na Capela Mortuária Central de Apucarana. O sepultamento foi às 9 horas deste sábado (17), no Cemitério Municipal de Mandaguari.

TEREZINHA RAVAZZI SANTOS. 92 anos. O velório ocorreu na Capela Mortuária Central de Apucarana. A cremação foi às 13 horas deste sábado (17), no Crematório Angellus, em Maringá.

