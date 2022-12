Da Redação

Veja a lista de sepultamentos na Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa), neste domingo (11).

CONCEIÇÃO APARECIDA ALVES, 84 anos. O velório está sendo realizado na Capela Central. O sepultamento está marcado para as 9 horas, no Cemitério Cristo Rei.

MÁRCIO JOSÉ DOMINGUES, 31 anos. O velório está sendo realizado na Capela Central. O sepultamento está marcado para as 11 horas, no Cemitério Portal do Céu.

