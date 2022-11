Confira a lista de sepultamentos desta terça-feira (29), em Apucarana

Da Redação

Imagem Ilustrativa - a lista de sepultamentos é divulgada diariamente pela Aserfa

Confira a relação de óbitos, com as agendas de velórios e sepultamentos para esta terça-feira (29) em Apucarana, segundo dados da Aserfa.

JOSÉ CARLOS DE SOUZA, 67 anos. Velório na Capela Central. O sepultamento está marcado para as 9 horas, no Cemitério Portal do Céu.

JOSEFA FERNANDES DOS ANJOS, 92 anos. Velório na Capela Central. O sepultamento está marcado para as 14 horas, no Cemitério Cristo Rei.

ANTONIO JORGE GARBI, 65 anos. Velório na Capela do Jardim, Ponta Grossa. O sepultamento está marcado para as 15 horas, no Cemitério Cristo Rei.

MARIA CAIADA DE ARAÚJO, 74 anos. Velório na Capela Central. O sepultamento está marcado para quarta-feira (30), às 10 horas, no Cemitério Cristo Rei.

