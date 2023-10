Confira a lista de sepultamentos desta terça-feira (17) na região

Siga o TNOnline no Google News

Confira a lista de sepultamentos que acontecem nesta terça-feira (17), em Apucarana e região. As informações são divulgadas no site oficial da Autarquia de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa).

Apucarana:

Oksana Derewlany, 79 anos. O velório acontece na Capela Central. O sepultamento será às 16h00 no Cemitério Municipal Cristo Rei.

João dos Santos, 92 anos. O velório ocorre na Capela Central. O sepultamento acontecerá às 17h00 no Cemitério da Saudade.

Luiz Volk Filho, 83 anos. O corpo é velado na Capela Central. Já o sepultamento será às 11h00 no Cemitério Cristo Rei.

Regiões próximas:

Janilton Paulino de França, 61 anos. O velório acontece na Capela de Bom Sucesso e o sepultamento será no Cemitério Municipal de Bom Sucesso, sem informações sobre o horário.

Celso Maximiano de Carvalho, 82 anos. O velório ocorre na Capela Municipal de Cambira. O sepultamento também acontecerá na cidade de Cambira, no Cemitério Municipal. O horário não foi divulgado.

Sebastiana de Araújo Oliveira, 66 anos. O corpo é velado na Capela de São Pedro do Ivaí. O sepultamento será no Cemitério de São Pedro do Ivaí, sem informação de horário.

Antônio Locatelli, 88 anos. O corpo é velado na Igreja Católica de Leão do Norte, no entanto, o sepultamento acontecerá às 17h00 no Cemitério de Califórnia.

