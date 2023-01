Confira a lista de sepultamentos desta segunda-feira (23) em Apucarana

Da Redação

As informações são divulgadas pela Aserfa

Veja a lista de sepultamentos que acontecem nesta segunda-feira (23), divulgada pela Autarquia de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa):

Noelia Almeida Ramos da Silva, de 57 anos, está sendo velada na Capela Central. O sepultamento acontece no Cemitério Cristo Rei; horário não foi divulgado.

Wellington Wesley Luis de Sousa, de 28 anos. O velório acontece na Capela do Jardim Ponta Grossa; o sepultamento será às 17 horas. Cemitério não informado.

Marina Dias da Silva, de 49 anos, está sendo velada na Capela Mortuária de Mauá da Serra. O sepultamento acontece no Cemitério Municipal de Mauá da Serra.

Georges Elias Kahali, 87 anos. O velório acontece na Capela de Jandaia do Sul, e o sepultamento às 17 horas no Cemitério Velho do mesmo município.

Fidelso Rodrigues dos Santos Neto, de 30 anos, está sendo velado na residência da família, localizada na Rua Conrado Martinez Sanches. O sepultamento acontece no Cemitério Portal do Céu às 13 horas.

João Davi Barbosa Carneiro, de 8 anos de idade. O velório acontece na capela central de Apucarana; o sepultamento será no Cemitério Cristo Rei às 10 horas.

Marcos Antonio Gouvea, 50 anos, está sendo velado na Capela Central. O sepultamento acontece às 11 horas no Cemitério Portal do Céu.

