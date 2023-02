Confira a lista de sepultamentos desta quinta-feira (16) em Apucarana

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Os sepultamentos acontecem nesta quinta-feira (16)

Confira a lista de sepultamentos desta quinta-feira (16), divulgado pela Autarquia de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa):

continua após publicidade .

Igor Balan, de 89 anos. O velório acontece na Capela Central; o sepultamento está previsto para às 16 horas, no Cemitério da Saudade.

José Pedro, 72 anos, está sendo velado na Capela Central. O sepultamento acontece no Cemitério do Distrito do Pirapó, às 16 horas.

continua após publicidade .

Eny Sirley de Azevedo, 70 anos, também está sendo velada na Capela Central de Apucarana. O sepultamento será às 09 horas, no Cemitério de Califórnia.



Joaquim Pereira da Silva, 75 anos. O velório acontece na Capela Central de Apucarana; o sepultamento está previsto para às 09 horas, no Cemitério de Rio Bom.

Mario Casturino Pinheiro, de 58 anos, está sendo velado na Capela Mortuária de Kaloré. O sepultamento será às 17 horas, no Cemitério de Kaloré.

Siga o TNOnline no Google News