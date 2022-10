Confira a lista de sepultamentos desta quarta-feira (12) em Apucarana

Da Redação

A Autarquia de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa) divulgou a lista de falecimentos desta quarta-feira (12). Confira:

EURIDES LEMES MACIEL, 80 ANOS. Está sendo velado na Capela da Vila Reis. O sepultamento ocorre às 9 horas, no Cemitério Cristo Rei.

OLGAILDES DO CARMO SOUZA, 79 anos. Está sendo velada na Capela Central. O sepultamento ocorre às 10h, no Cemitério Portal do Céu.

MARIA GENOVEVA DE OLIVEIRA, 63 anos. Está sendo velada na Capela Central. Saída para o crematório Angelus, às 9h.

