Confira a lista de falecimentos em Apucarana, nesta quarta-feira (02)

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A agenda de sepultamentos é divulgada diariamente pela Aserfa

Confira a lista de falecimentos e agenda de sepultamentos para esta quarta-feira (02), dia de Finados, em Apucarana.

continua após publicidade .

VERA LUCIA DA COSTA, 62 anos, velório na Capela da Vila Reis. Sepultamento está marcado para as 16 horas, no Cemitério Portal do Céu.

continua após publicidade .

WELLINGTON RODRIGO FERREIRA RIBEIRO, 35 anos. Velório na Capela Central. Sepultamento está marcado para as 13h, no Cemitério Cristo Rei.

EDUARDO FLAUSINO DE ASSIS, 73 anos. Velório na Capela do Jardim Colonial. Sepultamento está marcado para as 11h, no Cemitério da Saudade

MARIA APARECIDA DIAS WEYAND, 73 anos. Velório na Capela do Jardim Colonial. Sepultamento está marcado para as 9 horas, no Cemitério Cristo Rei

Siga o TNOnline no Google News