Confira a lista de falecimentos de Apucarana e região

Confira a lista de falecimentos divulgada pela Autarquia de Serviços Funerários de Apucarana (ASERFA) neste sábado (25):

Carlos José Pereira, 62 anos. O velório acontece na Capela do Jardim Ponta Grossa. O sepultamento será neste sábado, às 16:00 no Cemitério Portal do Céu.

Terezinha Giordani de Souza, 81 anos. Sem velório. O sepultamento será neste sábado, às 10:00, no Cemitério Cristo Rei.

Nelson de Almeida Lima, 81 anos. O velório acontece na Capela Central. O sepultamento será neste sábado, às 15:00, no Cemitério da Saudade .

Angelo Sipriano de Souza, 75 anos. Sem velório. O sepultamento será neste sábado no Cemitério Municipal de Cambira, em horário não divulgado pela Aserfa.