Confira a lista de falecimentos de Apucarana e região

Confira a lista de falecimentos deste domingo (30) pela Autarquia de Serviços Funerários de Apucarana, Aserfa.

VALDEMAR CORDEIRO DOS SANTOS, 72 anos. O sepultamento ocorre as 11h no cemitério municipal de Marilândia do Sul.

LUCIANO DA SILVA ROCHA, 43 anos. O sepultamento ocorre as 17h no cemitério Portal do Céu.

EURIDES CALHARI NASCIMENTO, 77 anos. O sepultamento ocorre no cemitério municipal de São Pedro do Ivaí em horário não divulgado.