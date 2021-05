Confira a lista de falecimentos de Apucarana e região

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

Continua após publicidade

Veja os sepultamentos previstos para este domingo a partir da listagem fornecida pela Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (ASERFA). Todos os velórios previstos têm duas horas de duração em Apucarana, devido aos decretos da Vigilância Sanitária.

- Rosilda Luiz Stranieri, 61 anos, tem velório previsto na Capela Mortuária do Jardim Ponta Grossa e o sepultamento às 14h no Cemitério Municipal de Marialva.

- Antonio Casturino Nunes, 54 anos, tem velório na Capela Municipal de Faxinal e o sepultamento às 16 no Cemitério Municipal de Faxinal.

- Ginaldo Firmino Gois, 37 anos, será sepultado sem velório no Cemitério Municipal de Mauá da Serra.

- Veraldo Elias Fernandes, será sepultado sem velório às 16h no Cemitério Municipal de Mauá da Serra.

- Antonio João da Silva, 78 anos, é velado no Salão Paroquial do Barreiro em Apucarana e será sepultado às 13h no Cemitério da Saudade.

- Renan Daniel Aranda, 25 anos, tem velório na Capela Central de Apucarana e será sepultado às 17h no Cemitério Cristo Rei.

- Antonio Carlos Cavalheiro, 67 anos, tem velório na Capela Central de Apucarana e será sepultado às 17h no Cemitério da Saudade.

- Valmir Augusto Rodrigues, 54 anos, tem velório na Capela Central de Apucarana e será sepultado às 18h no Cemitério Cristo Rei.

- Maria de Fátima Leite, 67 anos, tem velório na Capela do Jardim Ponta Grossa e será sepultada no Cemitério da Saudade.