'Confiança é sinônimo de relaxamento', diz técnico do Apucarana Futsal

O paraguaio Beto Silvero, treinador do Apucarana Futsal, quer seus jogadores ligados para a partida deste sábado (3), quando enfrenta fora de casa o lanterna Tibagi, nos Campos Gerais do Paraná, pela 11ª rodada da Série Prata do Campeonato Paranaense de Futsal. O jogo acontece no Ginásio Quirão, às 20h30.

continua após publicidade

Depois de conquistar a primeira vitória fora de casa na competição, diante do Guaíra, pelo placar de 4 a 3, no último sábado (27), o time apucaranense, sétimo colocado, tenta aproveitar a má fase do Tibagi, que venceu apenas uma partida de dez disputadas, para somar mais três pontos e alcançar a parte de cima da tabela de classificação.

-LEIA MAIS: Apucarana Sports recebe o lanterna Araucária neste domingo

continua após publicidade

O treinador do Apucarana afirma que, apesar dos resultados do adversário no campeonato, o time tem que entrar bem atento em quadra. "Nenhum jogo é fácil. Respeitamos muito o adversário. Vamos ir para somar os três pontos. O grupo está com a moral alta depois da vitória em Guaíra, um rival muito complicado", disse Beto.

O técnico afirma que quer os jogadores com atenção durante o confronto. "Para mim, confiança é sinônimo de relaxamento. Prefiro o medo, porque obriga a estar atento. Um motorista deve estar sempre pensando no pior que pode acontecer, para ter uma resposta pronta", finalizou o técnico.

Sem jogarem na última rodada, Luan, que estava machucado, e Léo, desfalque por suspensão, voltaram a ser relacionados pelo Apucarana, que vai a Tibagi com força máxima.

Siga o TNOnline no Google News